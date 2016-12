??????? ???? ????? ???????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ?? ???????????? ????????? ????????? ????? ?? ??????? Happy Fest PICNIC, ?? ??????????? 13 ??????. ????????? ????????????? ????????? ???????? ?? ????, ??? ????? ????? ?????? ?????????, ?? ? ?? ???????????????. ?? ???????????? ????????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????, ???????-?????, ??????????.





??? ??? ????????? ?? ????????? ????????? ????????? ???????? ????.

1. ????? (??? ? ???? ??? ??????????????? ????????? ???????), ??? ????????? ? ?????? ?????? ?????????.

2. ??????? ???????? ?????? ????????? ??? ??????? ????????????.

3. ???? ???????, ?? ??????????????? ?????, ????? ??? ?????? ??? ???? ????? ?? ????????, ??? ????????? ?????? ???????????. ?????? ?????? ?? ??????? ??????.

4. ???? ??????? ??? ????????? ?? ?? ???????, ?? ?????? ????????? ????? ?? ????????.

5. ??? ???????? ????.

6. ????-????: ?? Or?flame, ?? NU SKIN, ??? ?????? ? ????? ??????????? ????????? AgeLock, ?? ????????? ????????? PEVOMA.

7. ?????? ?????? ???????, ??? ?????????? ?? ??????, ?? Huggies ?? ?????????? ? ???????? ????? ????????.

8. ??????????? ?? ????????? ????.

9. ?? ????????? ????? ???????? ????? ? ALFA GRAVITY GROUP. ??????? ???????? ????? ??????? ??????? ??????????.

10. ???????????? ????? ???????? ???????????? ??????? ? ???????????? ??? Corn hole ?? ????? ?????? ? ??????????? ???????.

11. ????????? ???? ????????????? ? ????? ???? ?????????? ???????? ??????-?????? The room 2015. ???? ? ????, ???????? ?????, ????????? ? 18.30.

12. ????? ?????? ???????????? ????? GAME ROOM ?? ?????? ????????? ??????? ???????? ????????????? ???? ??????????, ?? ????? ??????? ? ? ??????, ? ? ??????????.

13. ???????? ??? ????? ???????? ?? ???????? ????, ??? ?????????? ??????, ??? ??????, The room 2015 ?? ????? ?????????.

14. ???????????? ???????????? ? ?????? ???????? ?????? ???. ??? ???? ???????????? ?????????? ?? ????????? ??? ????????.

15. ???????????? ? ????????? ?????? ?? ????? ????????? ?????? ????? ???? ??????? ? ?????? ?????????? ?? ???????????? (13.0016.00).

16. ?????-??????? Feel Good ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ? ??????? ????? ??????? ? ???? ????????? ???-?????, ?? ????????? ??????????? ????? ??????. ???? ??? ? 16.00 ?????????? ????? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ????????? ????????.

17. ???? ????-?????? ???????? ???????????? ?????? ???????.

18. ???? ????-?????? ??????????? ?? ???????? ???????? ??? ???????? ????????.

19. ??????? ???? ??? ?????????? ?????????? ???????? ?? ???? ?????. ???????? ????? ???? ???????? ? ?????????? ?????.

20. ???? ??? ???????.

21. ???? WiFi ??? ?? DataGroup.

22. ???? ???????-?????? ??? ???????? 14.0016.20:

??? ???????? ???????-?????? ??? ?????????? ???? ?? ???????, ????? ?????????? ?? ????????????, ?????????? 1 ???;

??????? ?????? ????????? ?????????????? ????????????, 40 ?? (? ??? ????????);

???????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ???????? ???????, ????????, 40 ?? (? ??? ????????);

????????? ??????????, ?????????, 30 ??.

23. 18.20 ?????? ?????????, ???????-???? ?? ??????? ? ??????? ????????.



?????? ???????



24. ????-??? ??? ??????? ??????? ??????? ????, ????? ?? ??????-??????.

25. ???? ??? ???????? ?????? ????? ? ????????, ????????? ??? ????????? ?? ?????????.

26. ?????? ???? 1, ?? ??????????????? ???????-?????:

15.0016.00 ??????? ???? ????????? ?????? ?? ??????? ??????;

16.2019.20 Jonnniks Academy Of Success (???????? ?????? ???????) ? ?????????, ???? ? ???? ?????????? ?????.

27. ?????? ???? 2:

13.0014.00 ????? ????? Be Smurt;

15.0017.00 ??????-?????? The Room 2015;

18.0019.00 ????????? ?????????? ???????? ?????.

28. ???? Hand Made :

??? ????? ?? ????? ????? ???-????????? ??? ??????-?????? The Room 2015;

?? ????????? ?????? ? 14.00 ????????? ?????? ???????-?????.



?? ????????? ????????????? 30 ??????????, ???? ? ????? ???????? ??????? ??????? ?? ???????? ?????.

?????????? ?????? ?? ????? ???????? ???????, ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ?????? ? ?????????? ??????.

? ??? ??? ????? ?????? ?????? ????????, ?? ??????? ???? ??????, ???? ?? ????? ? ?????.



?????????? ?? Happy Fest PICNIC ????? ???????? ? ???? ??????????, ? ?? ????????. ???? ?????????? 80 ???. ????? ?? 10 ????? ?????????.

??????? ????? ? 12.00.





???????? ????????????? ??? ????????, ????????? ? 11.30, ??? ?????? ??????? ?? ??? ????? ? ???????? ? ?????.